صحيفة نرويجية: حمدالله تفوق على أكبر لاعبي أوروبا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت الصحافة النرويجية الضوء على تألق عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب عربي في 2019، بجانب فوزه بلقب أفضل هداف في ذات العام.
وحصل المهاجم المغربي على جائزة أفضل لاعب عربي والمقدمة من "غلوب سوكر – كورة"، يوم الأحد الماضي، وذلك في حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية.
وعنونت صحيفة "nettavisen" النرويجية التقرير الذي نشرته عبر الموقع الإلكتروني، يوم الثلاثاء بـ: سنة الأحلام لحمدالله، الذي تفوق على ميسي ورونالدو في 2019، وقالت: كان لدى عبد الرزاق حمدالله مسيرة مليئة بالمغامرات، وكان مثيرا للإعجاب لدرجة أنه سحق أكبر اللاعبين في أوروبا، إذ سجل ليونيل ميسي 50 هدفا في 2019، مقابل 54 لروبرت ليفاندوفيسكي، فيما أحرز رونالدو 20 هدفا.
وأضافت الصحيفة: سجل حمدالله رقما مميزا في متوسط الأهداف، إذ وصل متوسط أهدافه إلى 1.58 هدفا في كل مباراة لعبها خلال 2019، وربما يكون موسم 2018-2019 هو الأفضل له ومنحه الكثير من الشهرة، كما بات صاحب رقم قياسي في الدوري السعودي، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد.
وبدأ حمدالله مسيرته الاحترافية في أوليسوند النرويجي الذي انتقل إليه من نادي أولمبيك آسفي المغربي، وذكر التقرير: تم انتقال المغربي إلى أوليسوند قبل موسم 2013، عندما دفع النادي سبعة ملايين إلى أولمبيك آسفي، وهو الانتقال الأكثر تكلفة في تاريخ النادي، وتواجد لموسم واحد فقط في ملعب "كولور لاين"، لكنه في المقابل سجل 15 هدفًا في 30 مباراة، قبل أن ينتقل إلى غوانزو آر إف الصيني.
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