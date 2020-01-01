شكرا لقرائتكم فايغل على أعتاب الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إخبارية في ألمانيا والبرتغال يوم الثلاثاء أن يوليان فايغل لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بصدد الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وكان فايغل (24 عاماً) والذي شارك في خمس مباريات دولية، قد انضم إلى دورتموند في عام 2015 لكنه لم يعد ضمن الخيارات الأساسية بالفريق.

وذكرت صحف ألمانية أن الصفقة باتت بصدد الحسم، وستتراوح قيمتها بين 15 و20 مليون يورو .