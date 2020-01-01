انجاز جديد.. الأهلي الأفضل إفريقياً في القرن الـ21.. تعرف على ترتيب الزمالك

كتب: ضياء السقا

تصدر النادي الأهلي قائمة أفضل نادٍ إفريقي منذ بداية القرن الـ21 في الفترة من 2001، وحتى 2019، فيما احتل الزمالك المركز السادس.

وتصدر المارد الأحمر تصنيف الأندية الأفريقية منذ بداية القرن الحالي وحتى نهاية عام 2019، وفقاً لنظام النقاط المتبع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما استطاع الأهلي الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، فيما حل نادي الزمالك في المركز السادس والذي توج خلال تلك الفترة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عام 2002.

ووفقًا لصفحة "Africans Got Football" المختصة بالكرة الإفريقية بموقع "فيس بوك"، حل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني، بعدما توج خلال هذه الفترة بطلًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات أعوام 2009، 2010، 2015.

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وجاء النجم الساحلي التونسي في المركز الثالث، فيما حل الترجي التونسي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري الأبطال بجانب عام 2011 فى المركز الرابع بالتصنيف.

وحل فريق الوداد البيضاوي المغربي في المركز الخامس متفوقًا على نادي الزمالك صاحب المركز السادس، ثم الصفاقسي التونسي في المركز السابع، وأنيمبا النيجيري في المركز الثامن، وفريق الهلال السوداني في المركز التاسع، وأسيك ميموزا الإيفواري في المركز العاشر.