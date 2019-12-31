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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يفكر بمغادرة يوفنتوس لهذا السبب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
يفكر كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مغادرة السيدة العجوز خلال الصيف المقبل، إذا لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.
وأوضحت صحيفة "غول" العالمية، الإثنين، أن رونالدو قد يتخذ قراراً بالرحيل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانتقاله إلى باريس سان جيرمان.
ويرغب البرتغالي أيضاً في إنهاء مسيرته الاحترافية مع أحد فرقه السابقة، سواء مانشستر يونايتد الإنكليزي أو سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
يذكر أن رونالدو فاز مؤخراً بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم، خلال حفل كبير أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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