شكرا لقرائتكم خبر عن «جماهير الزمالك العظيمة حول العالم».. إعلان رسمي عن بث قناة النادي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك عن إنطلاق البث الرسمي لقناته الجديدة. ونشر «النادي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إعلانًا عن بدء البث، قال فيه: «جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامناً مع بداية العام الجديد، تردد 11449، 27500 H ????????«.

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