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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد مهتم بمدافع اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اشارت تقارير صحفية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مدافع اشبيلية الشاب دييغو كارلوس ، وذلك نقلا عن اوك دياريو.
ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بتصنيف عالي في مجتمع كرة القدم، وقد اجتذب اهتمامًا من أمثال بطل أوروبا الحالي ليفربول في الماضي القريب.
ووفقًا لآخر تقرير، يقوم فريق الميرينغي بتقييم تقدم كارلوس ومن المحتمل أن يقوم بخطوة في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر كانون الثاني من اجل تقديم عرض جدي لضم اللاعب الى صفوف فريق العاصمة.
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