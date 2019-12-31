رايولا: بوجبا باق مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

صرح ​مينو رايولا​ وكيل اللاعب الدولي الفرنسي بول ​بوغبا​ نجم فريق ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي، ، عن صحة التقارير التي تتحدث عن رحيل موكله عن الشياطين الحمر في ​فترة الانتقالات الشتوية​ الحالية.

وقال وكيل بوجبا: "اللاعب لن يغادر، فهو يحترم مانشستر يونايتد كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن الامر هو ​سولسكاير​، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، وأكد ان بوغبا لن يتحرك من ​أولد ترافورد​.

وتابع: وهذا جيد ونحن نوافق عليه، وهو الان يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".