- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رايولا: بوجبا باق مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
صرح مينو رايولا وكيل اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الانكليزي، ، عن صحة التقارير التي تتحدث عن رحيل موكله عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال وكيل بوجبا: "اللاعب لن يغادر، فهو يحترم مانشستر يونايتد كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن الامر هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، وأكد ان بوغبا لن يتحرك من أولد ترافورد.
وتابع: وهذا جيد ونحن نوافق عليه، وهو الان يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر رايولا: بوجبا باق مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.