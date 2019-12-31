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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولشاير يطالب إدارة الشياطين الحمر بالتحرك لضم مهاجم إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
أشارت بعض التقارير إلى ان عن رغبة نادي مانشستر يونايتد، في التعاقد مع مُهاجم جديد في نافذة الانتقالات الشتوية.
وحاول الشياطين الحمر التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم سالزبورغ، لكنه فضّل الانتقال لـ بوروسيا دورتموند الألماني.
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مدرب اليونايتد أولي غونار سولسكاير طلب من إدارة النادي التحرك للتعاقد مع الإنكليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة التوفيز، لن توافق على رحيل المُهاجم صاحب الـ22 عامًا، بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.
ويقدم كالفيرت أداءً جيدًا مع التوفيز، حيث سجّل 10 أهداف خلال 22 مباراة، بمُختلف المُسابقات هذا الموسم
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