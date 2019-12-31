شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهام يطالب برفع أجوره في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أفادت تقارير صحفية أن وكيل اللاعب الإنكليزي تامي ​أبراهام​ يجري مفاوضات مع نادي ​تشيلسي​ بشأن إبرام صفقة جديدة ذات أجر أعلى. من جهته، يأمل أبراهام البالغ من العمر 22 عاما في إبرام عقد جديد مع تشيلسي، لكن البلوز يتردد حتى الآن في تلبية مطالبه.

في حين يتقاضى أبراهام بموجب عقده الحالي الذي ينتهي في عام 2022 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. لكن يريد أن تكون صفقته مماثلة لصفقة زميله كالوم هودسون أودوي التي تبلغ قيمتها 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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