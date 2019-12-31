شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 21 لاعب للدخول فى معسكر مغلق اليوم لمباراه المقاولون العرب ضمن مباريات الاسبوع الـ 11 والمقرر لها استاد الاسكندريه فى الثانيه والنصف غداً، واللاعبين هم: عماد السيد ومحمود الزنفلى، اسلام جمال ومحمود رزق و صبرى رحيل وويلسون ومحمود شعبان وسيد سالم واسامه العزب ومحمد انور ومروان عطيه واحمد حجى وهشام محمد ومحمد جدو وخالد الغندور واحمد رفعت وايمن غباشى واحمد راشد واوكوى ورزاق سيسيه وخالد قمر، ويغيب عن الفريق نور السيد و احمد نبيل مانجا.

من ناحية أخرى ، أكدت مصادر مقربة من طلعت يوسف أن الأخير استقر على رحيل الرباعى الليبى أحمد راشد الذى لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق معدودة منذ انطلاق الموسم والمالى ويلسون الذى خرج من حسابات طلعت يوسف الذى يعتمد على محمد أنور ومحمود رزق وإسلام جمال ويوسف حسن ناشئ الزمالك الأسبق الذى لم يشارك أيضًا وأيمن غباشى الذى شارك أيضًا لدقائق، كما أكدت نفس المصادر أن طلعت يوسف يرحب بإعارة الثنائى مروان النجار ومحمود شعبان لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهم لإكسابهم الثقة وإن كان الإخير تلقى عرضًا جادًا من طنطا للانتقال إليها فى الانتقالات الشتوية.

ويواصل الفريق الكروى استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الحادية عشر باستاد الإسكندرية في مباراة لا تقبل القسم على اثنين نظرًا لموقف الفريقين بالدورى فزعيم الثغر يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة ويبحث الفريقان عن الفوز وحصد نقاط المباراة من اجل مواصلة المشوار الناجح بالإيجيبشين ليج .