محمد فاروق يغيب عن بيراميدز أمام حرس الحدود

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أوضح الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز أن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضل إراحته في مباراة حرس الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي تجاوب وفضل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.
وعاد فاروق للمشاركة وقدم عدة دقائق قوية بعدما حل بديلاً في مباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية وساعد الفريق على تحقيق الفوز بنتيجة 2/1، كما أشار الطبيب إلى أن عمر جابر مدافع الفريق جاهز لمباراة الحدود بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية سلامته حيث خرج مستبدلا أمام المصري فى الدقيقة 78، ليغادر الملعب ويدخل رجب بكار بدلاً منه، وتقدم جون أنطوى لبيراميدز أمام الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط.
وبدأ بيراميدز مسيرته فى الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، بالفوز على ايتول الكونغولى بنتيجة 4 / 1 فى دور الـ64، ثم الفوز فى العودة على الفريق الكونغولى بهدف دون رد، وبعدها تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بهدف لكل فريق فى دور الـ 32 التمهيدى، ثم الفوز على نفس الفريق فى مباراة العودة بهدف دون رد.
وفى دور الـ 32 الثانى فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 2 / 1، ثم الفوز فى مباراة العودة بنتيجة 3 / 0، وفى دور المجموعات حقق بيراميدز الفوز على اينوجو رينجرز بنتيجة 3 / 1، ثم الفوز على اف سى نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6 / 0، وفى الأخير الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 1.
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