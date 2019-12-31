شكرا لقرائتكم الخطيب يعود للقاهرة نهاية الأسبوع بعد أداء مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية التى سافر إليها اليوم الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة ويلبى محمود الخطيب غدًا دعوة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للأطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك .

ومن المقررأن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة فى فرنسا، ويخضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضى.

وترأس الخطيب أجتماع مجلس الاهلي مساء أمس الإثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- اعتماد سفر حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائى العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.

- اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج فى ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل.

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- اعتماد التعاقد مع اللاعب التونسى إسكندر زايد، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد بالنادى لمدة 4 مواسم.

- الموافقة على التعاقد مع عمرو علاء زهران، لاعب كرة السلة تحت ٢٠ سنة بالنادي، لمدة 4 مواسم.

- الموافقة على تدعيم لاعبى الأهلى المشاركين فى بطولة إنجلترا الدولية للإسكواش ناشئين وناشئات.

- اعتماد عروض العضويات المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك بأقساط أكثر تيسيرًا وبفائدة أقل خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس، قبل زيادة العضويات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 إلى 250 ألف جنيه.