الأهلي يفتقد 11 لاعبا.. قائمة اضطرارية لفايلر أمام المقاصة

كتب: ضياء السقا

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة التي تقام، في السابعة والنصف، مساء الأربعاء، في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

يغيب عن الأهلي 10 لاعبين للإصابة في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات وشريف إكرامي".

كما يغيب أيمن أشرف عن المباراة بسبب إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء عليه، بعدما حصل على الثالثة في مواجهة الاتحاد السكندري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

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ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على الاتحاد برباعية نظيفة، في الجولة الماضية، كما حقق المارد الأجمر فوزا هاما في دوري أبطال إفريقيا على حساب بلاتينيوم.

ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 24 نقطة، من 8 مباريات، والمقاصة في المركز الخامس عشر بـ9نقاط.

القنوات الناقلة للدوري

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