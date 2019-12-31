بعد انطلاقها رسميا.. تردد قناة الزمالك على النايل سات.. وتفاصيل برنامج ’’مرتضى منصور‘‘

كتب: ضياء السقا

انطلق رسميا البث التجريبي لقناة نادي الزمالك الجديدة، على النايل سات.

وأعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مواعيد برنامجه الذي سيقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك".

وقال منصور، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على فضائية "أون سبورت"، إنه سيظهر من خلال قناة الزمالك ببرنامج على الهواء كل يوم خميس وجمعة وإثنين وثلاثاء الساعة الـ12 ليلاً، مشيراً إلى أنه رفض أن يكون البرنامج بشكل يومي.

وأشار منصور إلى أنه من خلال مداخلة تليفونية واحدة، في برنامج "الزمالك اليوم" الذي كان يذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كان يحقق أعلى نسبة مشاهدة، موضحاً أن البرنامج سيكون سياسياً وقانونياً وفنياً ورياضياً.

وأضاف: "بذل أمير مرتضى وشقيقة أحمد جهدا كبيرا، كانا يسهران خارج المنزل في مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تظهر الفضائية للنور وتحقيق حلم جماهير الزمالك، تعاقدت مع الإعلاميين الذين كانوا يهاجمونني مثل كريم حسن شحاتة الذي أعتبره مثل ابني وهناك أيضا خالد الغندور وشادي عيسي، أما أحمد الشريف فهو إضافة بالتأكيد ولكن إعلام المصريين هم من يختارون من يظهر على القناة".

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وتابع رئيس الزمالك: "هناك عقود إعلانية كثيرة تنهال على القناة حاليا والجميع سيحصل على مستحقاته بانتظام، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك".

تردد قناة الزمالك

وسيكون تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6، علما بأن القناة ستحل مكان قناة dmc kids.

وستقدم قناة الزمالك العديد من البرامج التي ستتحدث عن النادي العريق، مع متابعة لكافة الألعاب داخل النادي وعلى رأسها كرة القدم.

وتتضمن القناة ستوديو تحليلي يجمع نخبة من أكبر الرياضيين في مصر.

ومن خلال ستوديو قناة الزمالك، سوف يتم متابعة المباريات الخاصة بالنادي فضلاً عن إمكانية متابعة التحليل والنقد الرياضي من قبل النقاد والمختصصين عقب كل لقاء.