البرازيلي "غابيغول" الأفضل في أميركا الجنوبية بحسب "أل بايس"

اسماء السيد - أحرز مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوسا "غابيغول" جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية لعام 2019، بحسب استطلاع صحيفة "أل بايس" الاوروغويانية.
وسجل غابيغول (23 عاما) 43 هدفا في عام 2019 بينها ثنائية قاتلة في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت الارجنتيني، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي، لكنه حل وصيفا لليفربول الانكليزي في كأس العالم للاندية الاخيرة التي اقيمت في الدوحة (1-صفر بعد التمديد).
ونتيجة تصويت شارك فيه 372 صحافيا وحصل فيه على نسبة 45% من الاصوات، تقدم اللاعب المعار من انتر الايطالي، زميليه في فلامنغو المهاجم برونو هنريكي (22%) ولاعب الوسط الهجومي الاوروغوياني جورجيان دي اراسكاييتا (11%).
وحل الارجنتينيان ايغناسيو فرنانديز (8%) وانزو بيريز (5%) في المركزين الثالث والرابع والبرازيلي ايفرتون (2%) خامسا.
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