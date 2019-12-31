أتلتيكو مدريد يعلن معاناة ليمار من إصابة في الفخذ









اسماء السيد - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني الثلاثاء معاناة لاعبه الفرنسي توما ليمار من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن من دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب.

وأشار النادي في بيان على الموقع الرسمي أن الجهاز الطبي أكد "معاناة ليمار من اصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن. نتابع تطور حالته الصحية".

ويعتبر لاعب خط الوسط البالغ 24 عاما أحد الوجوه الاساسية التي قد تغادر نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الخميس في اسبانيا.

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وقد أشارت الصحافة الاسبانية الى اهتمام كل من ليون الفرنسي وأرسنال الانكليزي بالحصول على خدمات لاعب موناكو السابق الذي وصل الى أتلتيكو مقابل 72 مليون يورو في صيف 2018.

وعانى ليمار في ايجاد مكان له في تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني، إذ شارك أساسيا في تسع مباريات في الليغا هذا الموسم لم يسجل خلالها اي هدف او يصنع واحدا.

ويبحث ليمار المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في روسيا لإظهار مكانته للمدرب ديديييه ديشان قبيل كأس أوروبا 2020 المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبيية.