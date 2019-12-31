بيراميدز يعلن غياب فاروق وجاهزية جابر لمواجهة الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز غياب صانع الألعاب محمد فاروق عن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، والمقرر لها في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن فريد طبيب بيراميدز إن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضّل إراحته في مباراة الحدود بالتشاور مع المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، الذي تجاوب وفضّل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.

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وعاد فاروق للظهور بمشاركته في عدة دقائق قوية بعدما حل بديلا في مباراة المصري بالكونفدرالية، وساعد الفريق على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

كما أشار الطبيب إلى أن عمر جابر مدافع الفريق جاهز لمباراة الحدود، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية سلامته، حيث خرج مستبدلا أمام المصري بسبب كدمة في الركبة، ولكنه شارك في التدريبات وجاهز من الناحية الطبية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل حاليا المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ11 بالجدول وفي جعبته 11 نقطة بعد خوض الفريقين عشر مباريات.