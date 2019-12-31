انطلاق البث الرسمي لقناة الزمالك.. تعرف على التردد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تزامنا مع العام الجديد، انطلق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك، وقام مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بتهنئة الجماهير. وصرح مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وتويتر، الثلاثاء: "مبروك لجماهير وأعضاء نادي الزمالك". ويمكنك متابعة القناة على تردد 11449 أفقي H، معدل الترميز 27500، حيث حملت اسم "Zamalek Sports".

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