فيديو .. النني يستعرض مهاراته في كرة القدم برفقة والده

استعرض محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني، وفريق بشكتاش التركي، مهاراته في كرة القدم على الشاطئ برفقة والده.

ونشر النني فيديو التحدي برفقة والده عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. كانت تقارير قد أشارت إلى رغبة النني في الرحيل عن صفوف فريق التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالرغم من مشاركته في المباريات مع فريقه.

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