نتائج مباريات اليوم في مرتبط محترفين ٢٠٠٠ بالجولة الاخيرة لليد

أسفرت مواجهات اليوم الثلاثاء، في دوري مرتبط اليد محترفين مواليد 2000 عن النتائج التالية . فوز الطيران على سبورتنج بنتيجه 25/32.

فوز البنك الاهلى على الاوليمبى بنتيجه 25/27.

فوز هليوبلس على اصحاب الجياد بنتيجه 30/40 .

فوز الجزيره على حدائق الاهرام بنتيجه27/32 .

فوز الزهور على جزيره الورد بنتيجه 29/30 .

فوز طلائع الجيش على سموحه بنتيجه 24/28 .

فوز الحوار على الفيوم بنتيجه 0/10 .

فوز اكتوبر على المعادى بنتيجه 17/27 فوز الزهور على جزيره الورد بنتيجه 29/30 .فوز طلائع الجيش على سموحه بنتيجه 24/28 .فوز الحوار على الفيوم بنتيجه 0/10 .فوز اكتوبر على المعادى بنتيجه 17/27

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