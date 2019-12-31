إبراهيم أبواليزيد يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي في العام الجديد

وجه إبراهيم أبواليزيد قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التهاني لجماهير الدراويش بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وطالب أبواليزيد جماهير الإسماعيلي في تصريحات لـ "الوفد" قائلاً :" علينا إغلاق صفحة الموسم الماضي بكل سلبياتها والألتفات للحاضر ومساندة الفريق فيما هو قادم لأن دعمكم لنا عليه دور كبير".

وقال ابو اليزيد" جميع لاعبي الفريق تعاهدوا على مصالحة جماهير الدراويش الفترة القادمة مشيرا انهم دائماً يتطلعون لسعادتهم وتحقيق نتائج إيجابية من اجل العودة بالإسماعيلي لمكانته الطبيعية وسط الكبار".

واختتم ابو اليزيد قائلاً :" اغلقنا ملف 2019 بكل سلبياته ونتطلع في 2020 في التتويج بلقب البطولة العربية والدخول داخل المربع الذهبي بجدول الدوري الممتاز مؤكدا ان الدراويش قادر على المنافسة". سلبياتها والألتفات للحاضر ومساندة الفريق فيما هو قادم لأن دعمكم لنا عليه دور كبير".وقال ابو اليزيد" جميع لاعبي الفريق تعاهدوا على مصالحة جماهير الدراويش الفترة القادمة مشيرا انهم دائماً يتطلعون لسعادتهم وتحقيق نتائج إيجابية من اجل العودة بالإسماعيلي لمكانته الطبيعية وسط الكبار".واختتم ابو اليزيد قائلاً :" اغلقنا ملف 2019 بكل سلبياته ونتطلع في 2020 في التتويج بلقب البطولة العربية والدخول داخل المربع الذهبي بجدول الدوري الممتاز مؤكدا ان الدراويش قادر على المنافسة".

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