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تعرف على سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام مصر المقاصة

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أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.
وشهدت قائمة الأهلي المواجهة أمام مصر المقاصة، استبعاد محمود كهربا،

وجاء سبب استبعاد كهربا، بسبب عدم وصول البطاقة الدولية للاعب من ناديه البرتغالي، أفيش.

وجاءت القائمة الأهلي أمام المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي

لطفي، ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، و ياسر إبراهيم، وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.‎

 

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