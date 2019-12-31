21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

اختار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة،استعدادا لمباراة الأهلي المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري. الجولة الحادية عشرة للدوري. وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مصطفى وأحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين وأحمد محسن وصلاح ريكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وموسيس وشميلس بيكلي وعمرو مرعى و أحمد صبيحة وأحمد مرشوح.

واختتم فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الأهلي حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق ومحمد كناريا وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وموسيس وشميلس بيكلي وعمرو مرعى و أحمد صبيحة وأحمد مرشوح.واختتم فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الأهلي حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق

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