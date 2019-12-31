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سعيد حمزة حكماً لمباراة الإسماعيلي وإنبي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي مع انبى  ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

سعيد حمزة حكم ساحة ويعاونه كل من تامر رشاد وخالد السيد  وعمرو عبد الفتاح (الاسكندرية) حكما رابعا.
واختتم الدراويش تدريباته مساء اليوم ويدخل في المباراة املا في تحقيق

الفوز علي انبي لتعزيز مركزة بجدول الدوري الممتاز والاقتراب من المربع الذهبي. 
ويحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مباراة.
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