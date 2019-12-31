أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي مع انبى ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وجاء طاقم الحكام كالتالي:
سعيد حمزة حكم ساحة ويعاونه كل من تامر رشاد وخالد السيد وعمرو عبد الفتاح (الاسكندرية) حكما رابعا.
واختتم الدراويش تدريباته مساء اليوم ويدخل في المباراة املا في تحقيق
ويحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد حمزة حكماً لمباراة الإسماعيلي وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.