كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تردد قناة الخاصة بالنادي، والتي من المقرر أن تنطلق بداية العام الجديد 2020، بعدما تأجل انطلاقها أكثر من مرة.
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وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر منشور له علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء،"الحمدلله بدايةالبث التجريبي لقناة الزمالك، علي تردد 11449 أفقي، معدل الترميز 27500".
وكان قد كشف تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو قناة الزمالك الجديدة.
ونشر مرسي، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبرومو قناة الزمالك، وعلَّق عليه قائلًا:"قريبًا إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر التردد الرسمي لقناة نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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