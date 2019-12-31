روما يختار محمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل للفريق في العقد الأخير

أعلن نادي روما الايطالي اليوم الثلاثاء ؛ عن التشكيل الافضل للفريق في العقد الاخير منذ عام ٢٠١٠ وحتي عام ٢٠١٩، والتي جاء من ضمنها الدولي المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي.

وضم التشكيل كلا من :

في حراسة المرمي : أليسون بيكر .

الدفاع : فلورنزي - مانولاس - ماركينيوس - كولاروف.

الوسط : ماين جولان - دي روسي - بيانيتش.

الهجوم : محمد صلاح - تشيكو - توتي.

وتواجد صلاح في صفوف روما الايطالي في الفتره من ٢٠١٥ وحتي ٢٠١٧ وقدم أداء جيد مع الفريق ثم انتقل بعدها للعب في صفوف ليفربول.

ليفربول الإنجليزي.وضم التشكيل كلا من :في حراسة المرمي : أليسون بيكر .الدفاع : فلورنزي - مانولاس - ماركينيوس - كولاروف.الوسط : ماين جولان - دي روسي - بيانيتش.الهجوم : محمد صلاح - تشيكو - توتي.وتواجد صلاح في صفوف روما الايطالي في الفتره من ٢٠١٥ وحتي ٢٠١٧ وقدم أداء جيد مع الفريق ثم انتقل بعدها للعب في صفوف ليفربول.

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