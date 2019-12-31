مانشستر يونايتد يتلقى ضربة مؤلمة قبل بداية 2020

تعرض مانشستر يونايتد لضربة مؤلمة قبل بداية العام الجديد، بعدما تبين أن لاعبه سكوت مكتوميناي سيغيب لفترة طويلة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن لاعب الوسط الاسكتلندي، سيغيب عن الملاعب قرابة 8 أسابيع بداعي الإصابة.



وشارك مكتوميناي في الشوط الأول من فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، الخميس الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر ملعب أولد ترافورد على عكازين.



وكان مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، قد توقع في وقت سابق، غياب مكتوميناي لبضعة أسابيع، دون أن يكون دقيقا في تحديد فترة غيابه.



لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الاسكتلندي، أثبتت إصابته في أربطة الركبة، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب حتى نهاية فبراير/شباط المقبل.



المصدر: موقع كورة

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