رياضة | أخبار برشلونة اليوم: البرسا يفقد 4 لاعبين واتجاه كبير لخطف صفقة ريال مدريد وتفاصيل اقتراب الفريق من خطف أوباميانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: البرسا يفقد 4 لاعبين واتجاه كبير لخطف صفقة ريال مدريد وتفاصيل اقتراب الفريق من خطف أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 31 - 12 - 2019 :-

- برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة النادي الكتالوني تضع فكرة ضم أولمو على رأس أجندة الفريق في الميركاتو الشتوي الذي يبدأ خلال ساعات قليلة، وتسعى إدارة البارسا لاقتناص اللاعب بأقصى سرعة، في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية في يناير.

- برشلونة يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا خفيا بشأن نجمه

وفقا لصحيفة "سبورت" فإن أرتورو فيدال باقِ في برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولن يرحل عن البارسا، وتابعت الصحيفة أن إصابة البرازيلي أرتور ميلو وخروج كارليس ألينا سبب تغيير رأي مسئولي برشلونة حيث يرون أن بقاء التشيلي أرتور فيدال ضرورة كبيرة.

- صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

يُشكِّل مارك أندريه تير ستيجن شكوكًا كبيرة في مباراة نهاية الأسبوع مع إسبانيول بسبب مشكلة في الأوتار في ركبته اليمنى نتيجة لذلك ، فإن حارس المرمى الثاني للنادي نيتو يتماشى مع العصي، ولا يزال آرثر يناضل للتغلب على مشكلة في الفخذ ، ومن المتوقع أن يكون على هامش ثلاثة أسابيع أخرى مع القضية التي أثارها ضد أتلتيكو مدريد في بداية ديسمبر، وأيضا عثمان ديمبلي وفاتي سوف غيابا عن الفريق.

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- لويس سواريز يسعى للبقاء في برشلونة حتى الاعتزال

ذكر موقع جول العالمي، أن سواريز سيعمل على البقاء مع برشلونة حتى الإعتزال، مشيراً لسعادته الكبيرة مع الفريق الكتالوني، وأضافت التقارير، أن سواريز سيتفاوض على بنود تعاقدية جديدة تمكنه للبقاء مع الفريق الكتالوني لفترة أطول، حيث شددت التقارير على ان فكرة الرحيل عن البلوجرانا ليست مطروحة حالياً بالنسبة لسواريز.

- مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة

بحسب ما كشفته تقارير صحفية فرنسية فإن اللاعب الجابوني يتطلع للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني والرحيل عن أرسنال، ‫وأضافت التقارير بأن أوباميانج الذي ينتهي عقده في عام 2021، لا يزال لا يقبل التجديد مع أرسنال، في إنتظار تحرك من البارسا للمراهنة عليه.‬

- برشلونة يفكر في إعارة مهاجمه الشاب في يناير

أفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن رويز يقترب من الرحيل عن البلوجرانا في يناير المقبل على سبيل الإعارة، وتبرز أندية فالنسيا وأشبيلية، كأبرز الأندية المهتمة بخدمات صاحب الـ 19 عاماً، في الميركاتو الذي ينطلق خلال يومين.

- إتجاه كتالوني لخطف هدف ريال مدريد

ترغب إدارة النادي الكتالوني في التعاقد مع مهاجم قوي، يخلف الأوروجواياني لويس سواريز في هجوم النادي الكتالوني، وإزاء ذلك أجرى أعضاء نادي برشلونة تصويتاً لإختيار الصفقة القادمة للبارسا في الخط الأمامي، ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نتائج التصويت، والتي جاءت نتيجتها لصالح مبابي نجم الفريق الباريسي.