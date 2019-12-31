رياضة | نجم مانشستر يونايتد يصدم سولشاير قبل أعياد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يصدم سولشاير قبل أعياد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إمكانية رحيلة عن الفريق المتوج بأكبر عدد ألقاب في البريمير ليج، خلال الفترة المقبلة.

وكشف نيمانيا ماتيتش أنه من الممكن أن يغادر النادي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

ونشرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن ماتيتش قد يغادر الأولد ترافورد في شهر يناير القادم، نظرًا لعدم وجوده ضمن الخطط المستقبلية للمدرب أولي جونار سولشاير.

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وصرح الدولي الصربي في أحد المقابلات نقلتها جريدة "ميرور" الإنجليزية: "لا أعرف ما أقوله، لدي عقد لمدة 6 أشهر قادمة، سنرى ما سيحدث في شهر يناير".

وأكمل ماتيتش : "هل يمكنني تمديد العقد أو محاولة العثور على شيء آخر؟ مانشستر يمتلك خيارا لتمديد عقدي لموسم آخر، لكننا سنرى ما إذا كانت خطط النادي تُطابق خططي".

وأختتم نجم تشيلسي السابق تصريحاته: "لا أستطيع قول أي شيء أكثر من ذلك لأنني لا أعرف حقًا".

الجدير بالذكر أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير قد أعلن في وقت سابق أنه لا يفكر في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ليخرج اللاعب الصربي ويصدمه اليوم الثلاثاء بهذه التصريحات.