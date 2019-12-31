رياضة | عاجل.. بيراميدز يتلقي ضربة قوية قبل مواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يتلقي ضربة قوية قبل مواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن غياب محمد فاروق صانع الألعاب عن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري.

وقال أيمن فريد طبيب بيراميدز أن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضل إراحته في مباراة الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي تجاوب وفضل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.

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