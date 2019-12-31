رياضة | بيراميدز يفقد جهود نجمه أمام الحدود وجاهزية عمر جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفقد جهود نجمه أمام الحدود وجاهزية عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز غياب محمد فاروق صانع الألعاب الدولي عن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود والمقرر لها في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز.

أوضح الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز أن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضل إراحته في مباراة الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي تجاوب وفضل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.

وعاد فاروق للمشاركة وقدم عدة دقائق قوية بعدما حل بديلا في مباراة المصري بالكونفدرالية وساعد الفريق على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة برصيد ٩ نقاط.

كما أشار الطبيب إلى أن عمر جابر مدافع الفريق جاهز لمباراة الحدود بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية سلامته حيث خرج مستبدلا أمام المصري بسبب كدمة في الركبة، ولكنه شارك في التدريبات وجاهز من الناحية الطبية.