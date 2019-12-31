رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة حضور "محرز" حفل أفضل لاعب في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة حضور "محرز" حفل أفضل لاعب في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح مصدر مقرب من اللاعب الجزائري رياض محرز، لعدم إمكانية حضوره حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019، والمزمع إقامته بمدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل، وذلك بسبب قلة حظوظه في الحصول على الجائزة.

ويُقام الحدث وسط اهتمام عالمى وإفريقى منقطع النظير، حيث ستقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى".

كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".