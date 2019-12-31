رياضة | إيفرتون يخطط للتعاقد مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرتون يخطط للتعاقد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية على أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، حيث يرغب المدرب الإيطالي في جعله أول صفقة له في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن أنشيلوتي أحد المعجبين بمهارات خاميس داخل الملعب، لاسيما نظرا لانه أشرف على تدريبه في ريال مدريد قبل سنوات.

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وتابعت الصحيفة: "إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي الكولومبي"، كما أضافت أن الإدارة مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد.

وكان أنشيلوتي قد تعاقد مع خاميس على سبيل الإعارة من ريال مدريد، خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب الأبيض الملكي زين الدين زيدان.

ويتطلع كارلو أنشيلوتي لتكرار ذلك حاليا من خلال التعاقد مع خاميس رودريجيز في الميركاتو الشتوي، خاصة أن مدرب ريال مدريد زين الدين يمتلك حلولاً كثيرة في تشكيلة الفريق، ولن يمانع في رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.