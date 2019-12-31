رياضة | ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

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يسعى نادي ريال مدريد بكل قوة للتعاقد مع إيثان شقيق كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي والمتوج بكأس العالم في نسخته الماضية.

وذكرت صحيفة داريو آس اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد يأمل في ضم إيثان البالغ من العمر 13 عاماً إلى أكاديمية الناشئين بالنادي.

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ويسعى ريال مدريد أيضاً ومنذ فترة طويلة لضم كيليان مبابي بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسجل مبابي 78 هدفاً خلال 106 مباريات مع سان جيرمان وتصدر قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفاً.

ويعد مبابي هدف أساسي لفريق ريال مدريد في الفترة المقبلة، خاصة في الصيف القادم، رغم أن باريس سان جيرمان يعارض رحيله ويغريه بمزيد من الأموال.