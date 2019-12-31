رياضة | عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضه الأول لنادي دينامو زغرب الكرواتي، للتعاقد مع المهاجم الإسباني داني أولمو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة النادي الكتالوني تضع فكرة ضم أولمو على رأس أجندة الفريق في الميركاتو الشتوي الذي يبدأ خلال ساعات قليلة.

وتسعى إدارة البارسا لاقتناص اللاعب بأقصى سرعة، في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية في يناير.

ومن المتوقع ألا تتخلى إدارة النادي الكرواتي عن اللاعب بسهولة، بيد أن برشلونة سيضغط بقوة من أجل إنهاء الصفقة.

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وتألق اللاعب بشدة مع دينامو زغرب في مباريات الدوري الكرواتي ودوري أبطال أوروبا، كما بزغ نجمه مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.

وتبلغ القيمة التسويقية لأولمو حوالي 30 مليون يورو، إلا أن التقارير تشير لأن الصفقة ستخطى هذا المبلغ، بعد تألق اللاعب هذا الموسم.

ويعد صاحب الـ 21 عاماً مراقباً من عدة أندية أوروبية، أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس.

جدير بالذكر أن أولمو تكون في صفوف فريق برشلونة، حيث رحل لديمانو زغرب عام 2014 في صفقة انتقال حر.