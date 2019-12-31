رياضة | بالمواعيد.. تعرف على مباريات محمد صلاح مع ليفربول في شهر يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. تعرف على مباريات محمد صلاح مع ليفربول في شهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح السنة الجديدة بالعديد من المواجهات القوية و المثيرة حيث يواجه علي أرضه ووسط جماهيره في ملعب آنفيلد يوم 2 يناير نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وفي يوم 5 يناير يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وخارج ملعبه يوم 11 يناير سيواجه نادي ليفربول نظيره نادي توتنهام هوتسبير ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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بينما يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم 19 يناير نظيره نادي مانشستر يونايتد علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويختتم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح شهر يناير لعام 2020 خارج ملعبه يوم 23 يناير حيث سيواجه نظيره فريق والفرهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح للحفاظ على صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يحتل نادي الريدز المركز الأول في البطولة الإنجليزي بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة.