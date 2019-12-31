رياضة | إصابة نجم القناة المعار من المقاصة بتمزق.. وغيابه عن مباراة السويس القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم القناة المعار من المقاصة بتمزق.. وغيابه عن مباراة السويس القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب حسام عبد الواحد لاعب القناة المعار لمدة موسم من مصر المقاصة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية أثناء الربع ساعة الأولى من لقاء أمس أمام كوكاكولا في إطار الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة.

وخرج حسام بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي كوكاكولا الفريق الذي لعب له الموسم قبل الماضي وبعد القيام بإجراء آشعة اليوم تبين مدي الإصابة وغيابه ما بين 10 إلى 15 يوم على أمل العودة أمام لقاء النجوم في أولي مباريات الدور الثاني.

واستعار القناة حسام عبد الواحد من مصر المقاصة موسم واحد .

وكان القناة قد فاز بالأمس على كوكاكولا بثلاثية مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة يحتل بها مركز الوصيف بفارق 6 نقاط عن سيراميكا المتصدر برصيد 24 نقطة

ويواجه القناة المباراة القادمة في ختام الدور الأول، منتخب السويس على ملعب السويس الجديد السبت القادم.