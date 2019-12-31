البرازيلي "غابيغول" الأفضل في أميركا الجنوبية

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مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوسا " "غابيغول"

توج مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوسا " "غابيغول" بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية لعام 2019، بحسب استطلاع صحيفة "أل بايس" الأوروغويانية.

وسجل غابيغول (23 عاما) 43 هدفا في عام 2019 بينها ثنائية في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت الأرجنتيني، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي، لكنه حل وصيفا لليفربول الإنجليزي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الدوحة (1-صفر بعد التمديد).

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ونتيجة تصويت شارك فيه 372 صحافيا وحصل فيه على نسبة 45% من الأصوات، تقدم اللاعب المعار من إنتر ميلانو الإيطالي، زميليه في فلامنغو المهاجم برونو هنريكي (22%) ولاعب الوسط الهجومي الاوروغوياني جورجيان دي اراسكاييتا (11%).

وحل الأرجنتينيان ايغناسيو فرنانديز (8%) وانزو بيريز (5%) في المركزين الثالث والرابع والبرازيلي إيفرتون (2%) خامسا. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.