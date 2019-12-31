شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر لليد يفوز بجائزة أفضل مدرب فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال المدير الفنى الإسبانى للمنتخب الوطنى لكرة اليد، روبيرتو باروندو جارسيا، جائزة أفضل مدرب فى العالم العام الحالى، فى الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الدولى فى مدينة بلجراد التشيكية، حيث حصل «باروندو» على الجائزة، بعدما حصل على الغالبية العظمى لأصوات 22 صحفيًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تحقيقه أعلى نسبة من أصوات الجماهير والمتابعين للاستفتاء.

وفنّدت نتيجة الاستفتاء أسباب فوز المدرب الإسبانى لمنتخب مصر ونادى فاردار المجرى بعد فوزه مع ناديه المجرى ببطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى على حساب نادى فيسبيريم المقدونى فى النهائى، للمرة الثانية على التوالى، رغم مرور الفريق بأزمات كبيرة خلال الموسم، منها الضائقة المالية التى واجهته، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من لاعبيه، لكن الفريق نجح فى تحقيق الفوز بأكبر بطولة فى اللعبة.

الجدير بالذكر أن «باروندو» يبلغ من العمر 39 عامًا فقط، وهو أصغر مدرب يفوز بجائزة العام لكرة اليد، والتى فاز بها الموسم الماضى باتريس كانيار الفرنسى عام 2018 وراؤول جونزاليس الإسبانى عام 2017.