شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية في 2019..أحزان و أفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تودع الرياضة المصرية عام 2019 بما حمله من أفراح وأحزان، انتصارات وانكسارات، على مستوى الكرة المصرية، لنستقبل عاماً جديداً نتمناه الأفضل على مستوى جميع الأصعدة فى مصرنا الحبيبة.

بدايةً بالكرة المحلية، استطاع الأهلى حسم لقب الدورى المصرى الممتاز فى 2019، بعد صراع طويل مع الزمالك على الدرع، حيث تصدر الفريق الأبيض الصدارة لفترات طويلة من عمر المسابقة وحتى المنعطف الأخير من عمرها، قبل أن يتمكن الأهلى من تكرار سيناريو أكثر من موسم مضى فيحسم اللقب مع الجولات الأخيرة من عمر المسابقة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدى والأزلى الزمالك، بينما استطاع أبناء ميت عقبة تحقيق لقب كأس مصر للموسم الثانى على التوالى على حساب بيراميدز بثلاثية تاريخية.

أما عن مشوار الفريقين فى مسابقة الموسم الجارى حتى الآن، فشهدت الجولات الأولى من عمر المسابقة انتفاضة حمراء وعلامة كاملة لأبناء التتش بـ 24 نقطة من 8 مباريات، بينما فقد الزمالك 12 نقطة فى 9 مواجهات واحتل المركز السادس بجدول الترتيب، فى الوقت الذى ظهر خلاله كل من الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بمستويات فنية مبهرة وضعتهم ضمن أندية المربع الذهبى.

وحسم الأهلى لقب السوبر المصرى على حساب الزمالك بنتيجة 3/2، فى سبتمبر الماضى، فى مباراة مثيرة شهدت تسجيل القطبين خمسة أهداف، حيث حقق المارد الأحمر لقبه المحلى الثانى خلال عام 2019.

أما على المستوى القارى، فاستعاد الزمالك مكانته المرموقة على عرش القارة الإفريقية واسترد الفريق هيبته وسط الأدغال السمراء بتحقيق لقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربى فى الدور النهائى بركلات الترجيح.

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وذلك بعدما أزاح فريق النجم الساحلى التونسى العنيد فى نصف النهائى، مقدماً مستويات تكتيكية عالية الجودة على مدار مشواره بالمسابقة، بينما استعاد الزمالك توازنه مؤخراً خلال رحلته بمجموعات دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية وبات قريباً من التأهل للأدوار الحاسمة.

بينما كان الوضع مختلفاً فى الأهلى بعدما تعرض الفريق لنكسة كروية فى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى ووداعه ربع نهائى دورى الأبطال فى النسخة الجارية بهزيمة صاعقة هى الأثقل فى تاريخ أندية مصر ببطولات القارة السمراء، بينما يسير الفريق الأحمر بخطوات ثابتة خلال مشواره بمجموعات دورى الأبطال فى النسخة الجارية على الرغم من احتدام الصراع على بطاقتى الترشح بينه وبين كل من النجم التونسى والهلال السودانى.

وبالنسبة للمنتخب الوطنى لكرة القدم أصيبت جماهير وأنصار منتخب الفراعنة بخيبة أمل كبيرة بعد والداع المخزى لمنتخب البلاد لكأس أمم إفريقيا من قلب القاهرة على يد جنوب إفريقيا فى دور الـ 16 للبطولة وسط أداء باهت يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أداء أغلب نجوم منتخبنا القومى.

فى الوقت الذى واصل خلاله منتخب مصر الترنح بحصد نقطتن فقط فى مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021 على يد منتخبى كينيا وجزر القمر. بينما لم يسر الفراعنة الصغار نجوم منتخب مصر الأوليمبى على نهج الكبار، بعدما تمكنوا من إزاحة الحزن من على وجوه عشاق الكرة المصرية بتتويجهم بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاماً بالقاهرة وقطعهم بطاقة الترشح لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 عن جدارة واستحقاق.

أما بالنسبة لألعاب الصالات فحملت لعبة كرة اليد جانبا كبيرا من سعادة المصريين فى عام 2019 بعد فوز منتخب مصر للشباب وتتويجه بلقب كأس العالم على حساب نظيره الألمانى فى المباراة النهائية فى إنجاز كبير، بالإضافة إلى حسم منتخب الناشئين للعبة المركز الثالث بمونديال العالم أيضا، كما تمكن الزمالك من مواصلة غزواته الإفريقية والتتويج بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدورى على حساب شقيقه سبورتنج فى مباراة دراماتيكية حصد من خلال «الكاوماندوز» اللقب القارى عن جدارة واستحقاق.