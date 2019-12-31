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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتر مستعد لتقديم 30 مليون يورو للتعاقد مع لاعب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اشارت تقارير صحفية ان عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنتر ميلانو مستعدون لتقديم ما يصل إلى 30 مليون يورو للتوقيع مع الظهير الايمن إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي، وذلك نقلا عن صحيفة الإندبندنت.
وكان النادي في السوق للتوقيع على لاعب يمكنه دعم قسم الظهير لبقية الموسم وارتبط مع أمثال لاعب بارما ماتيو دارميان وماركوس ألونسو من تشيلسي في الماضي القريب.
وفقًا للتقرير الأخير، يقوم الانتر أيضًا بتقييم إمكانية توقيع ايمرسون وعلى استعداد لتقديم 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب في سوق الإنتقالات المقبلة.
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