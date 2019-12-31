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الانتر مستعد لتقديم 30 مليون يورو للتعاقد مع لاعب تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

اشارت تقارير صحفية ان عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ​إنتر ميلانو​ مستعدون لتقديم ما يصل إلى 30 مليون يورو للتوقيع مع الظهير الايمن ​إيمرسون بالميري​ لاعب ​تشيلسي​، وذلك نقلا عن صحيفة الإندبندنت.

وكان النادي في السوق للتوقيع على لاعب يمكنه دعم قسم الظهير لبقية الموسم وارتبط مع أمثال لاعب بارما ماتيو دارميان وماركوس ألونسو من تشيلسي في الماضي القريب.

وفقًا للتقرير الأخير، يقوم الانتر أيضًا بتقييم إمكانية توقيع ايمرسون وعلى استعداد لتقديم 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب في سوق الإنتقالات المقبلة.

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