مانشستر يونايتد وأرسنال يتنافسان على لاعب ليدز يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

اشارت تقارير صحفية ان لاعب خط وسط ​ليدز يونايتد​ كالفين فيليبس على رادار ​مانشستر يونايتد​ و​آرسنال​.

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على الرغم من أنه وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع ليدز، لا يزال خريج الأكاديمية مرتبطًا بالإنتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يونايتد وأرسنال من بين الأندية التي قد تكون على استعداد للتحرك من اجل فيليبس.

ويذكر أيضًا أن أستون فيلا يراقب الموقف، رغم أنه من المحتمل أن يحتاج إلى بيع احد لاعبيه قبل الانتقال للاعب الذي قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.