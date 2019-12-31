اتحاد الكرة يتكفل برواتب المدرب الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قد يشهد عام 2020 الحالي عودة المدرب الوطني لتنفيذ ما حصل عليه من دورات كثيرة متعددة على أرض الواقع.

فبعد أن انحصر حضور المدربين الوطنيين في تحصيل الشهادات ومن ثم وضعها على الرفوف أو الجدران، باستثناء قلة منهم، منحهم اتحاد كرة القدم فرصة تطبيق ما درسوه، عندما أعلنت اللجنة الفنية أمس إطلاق مرحلة أولى من مبادرة تمكين المدرب الوطني للعمل بدوري الدرجة الثانية، على أن يتكفل اتحاد اللعبة بالرواتب الشهرية بدءا من يناير 2020 الحالي.

وأقر الاتحاد السعودي هذه الخطوة بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.