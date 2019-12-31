شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن عن تردد قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حلم جماهير الزمالك بوجود قناة خاصة تعبر عنهم أصبح حقيقة، وستظهر القناة للنور خلال الـ 48 ساعة القادمة، وكتب منصور على صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "انطلاق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك منذ قليل على تردد 11449 افقي H معدل الترميز 27500 مبروك لجماهير واعضاء نادي الزمالك".
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من ناحية أخري كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن أن مرتضى منصور رئيس النادى سيعقد مؤتمرًا صحفيًا فى الثالثة من عصر الأربعاء المقبل، فى حضور رؤساء ومندوبى الأندية المختلفة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وسيتضمن ذلك المؤتمر ردًا من رئيس نادى الزمالك حول بعض القرارات التى صدرت مؤخرًا من اتحاد الكرة.
ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن قرارات الأندية فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بمقر القلعة البيضاء وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن اجتماع مرتضي منصور مع الأندية سيتضمن حديث رئيس القلعة البيضاء حول عدم طلبه تغيير اللائحة وزيادة الاستبدال ولكنه أكد أن الرغبة تكمن في قيد لاعبين بدلاً من كهربا وحمدي النقاز بداعٍ هروبهما -وفقا لما أرسله الزمالك مؤخرا لاتحاد الكرة-.
ورفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، قيد بدائل لمحمود عبد المنعم كهربا وحمدى النقاز فى قائمة نادى الزمالك الشتوية وتحديدًا فى يناير المقبل وكشف مصدر باللجنة الخماسية عن أن الزمالك طلب قيد بدائل لكهربا والنقاز بداعى هروبهما، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر بشدة مؤكدًا أنه تم الرجوع للوائح ولم تتضمن هذا الأمر وبالتالى لا يحق للزمالك قيد بدائل فى هذه الحالة.
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