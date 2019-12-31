صحيفة إفريقية: الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية من بداية القرن الحالي وحتى 2019

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ووفقاً لصفحة "Africans Got Football" المختصة بالكرة الافريقية بموقع "فيس بوك"، حل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني خلف الاهلي في تصنيف الاندية الافريقية منذ بداية القرن الحالي وحتى نهاية عام 2019، والذي توج خلال تلك الفترة بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2009، 2010، 2015، بينما جاء النجم الساحلي التونسي في المركز الثالث، فيما حل الترجي التونسي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري الابطال بجانب عام 2011 في المركز الرابع بالتصنيف.
وحل فريق الوداد البيضاوي المغربي في المركز الخامس متفوقاً على نادي الزمالك، ثم الصفاقسي التونسي في المركز السابع، وانيمبا النيجيري في المركز الثامن، وفريق الهلال السوداني في المركز التاسع، وأسيك ميموزا الايفواري في المركز العاشر.
وحقق وليد سليمان لاعب فريق الأهلي رقما قياسيا بعدما أحرز هدفين في شباك بلاتينيوم خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأنفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.
ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.
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