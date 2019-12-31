شكرا لقرائتكم لجنة الحكام بـكاف تختار معروف والبنا للمشاركة فى معسكر الإعداد لأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – الحكم الدولي محمود البنا ومعه محمد معروف حكمي الساحة للمشاركة فى معسكر إعداد الحكام استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها فى إبريل 2020 والتى تستضيفها الكاميرون ، كما تم اختيار الحكم المساعد يوسف البوساطي للمشاركة فى المعسكر.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين فى الكاميرون خلال شهر إبريل المقبل و من المقرر أن يقام معسكر إعداد الحكام فى شهر يناير المقبل.

من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف أن هناك اتجاها قويا لإقامة بطولة أمم أفريقيا 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى شهر يناير بدلاً من شهر يونيو، كما هو الحال فى البطولة الأخيرة التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

وتابع المصدر لـ"سوبركورة" أن بطولات أفريقيا كانت قبل 2019 تقام فى شهر يناير، وتم تغيير موعدها بسبب التضارب بين البطولة والدوريات الأوروبية التى تمتلك عددا كبيرا من المحترفين .

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وأضاف المصدر أن من أسباب تفكير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى تغيير موعد البطولة هو ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف فى معظم دول أفريقيا، إلى جانب السبب الأساسى وهو أن إقامة البطولة فى شهر يونيو وانتهائها فى يوليو يؤدى إلى تلاحم الموسم للاعبين الأفارقة ما يتسبب فى إصابتهم أو تعرضهم للإجهاد، وبالتالى إقامة البطولة فى يناير أصبح هو الأقرب للتنفيذى حتى الآن بنسبة كبيرة للغاية ، ومن المقرر أن يتم تحديد المواعيد النهائية خلال الاجتماعات المقبلة للكاف.

كانت مصر قد استضافت بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة وهم مصر، السنغال، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالى، بوروندى، الجزائر، نيجيريا، غينيا، كوت ديفوار، أنجولا، موريتانيا، تونس، غينيا بيساو، كينيا، غانا، ناميبيا، أوغندا، زيمبابوى، الكونغو الديمقراطية، بنين، تنزانيا، وجنوب أفريقيا.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد ، بينما توج المنتخب الجزائري باللقب بعد الفوز فى المباراة النهائية على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد أحرزه بغداد بو نجاح.