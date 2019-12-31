شكرا لقرائتكم 21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفني للمقاصة 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة،استعدادا لمباراة الأهلي المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري. وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مصطفى وأحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين وأحمد محسن وصلاح ريكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وموسيس وشميلس بيكلي وعمرو مرعى وأحمد صبيحة وأحمد مرشوح. واختتم فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الأهلي حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

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