شكرا لقرائتكم الخليج 365 .. انتظروا سوبر فيس لنجوم الدوري المصري بدءا من أول 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزامنا مع بداية العام الجديد 2020 الذى يبدأ غدا الأربعاء، يطلق موقع الخليج 365 خدمة جديدة لقرائه وكل المهتمين بالدوري المصري من خلال تقييم بشكل مبسط ومختلف لكل جولة عن طريق سوبر فيس، والذى نستخدم فيه صورة بألف كلمة تلخص لك كل ما فاتك في الجولة والأفضل والأسوأ كل أسبوع.

وتستأنف الجولة 11 من الدوري غدا بإقامة 3 مباريات تجمع الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب والإسماعيلي ضد إنبي ومصر المقاصة ضد الأهلي، ثم الخميس مباريات حرس الحدود مع بيراميدز والمصري مع سموحة والزمالك مع أسوان، وتختتم الجمعة بمباراة وادي دجلة مع طلائع الجيش.

ويقدم الخليج 365 خدمة جديدة لقرائه من شنها نقل المعلومة إلىه بشكل مبسط وبدون عناء طويل في البحث عنها، في إطار سياسة الموقع في توفير كل سبل الراحة للقارئ، كونه يستحق أفضل الخدمات المقدمة له

Advertisements

وتقوم الفكرة على تقييم الأداء الفني ومستوى الفرق واللاعبين عن اختيار أحد الرسومات المحددة ، في خدمة جديدة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه من كل مكان، حرصا من الموقع على تقديم كل ما هو جديد ومواكبة التطور التكنولوجي في تقديم أفضل منتج للقارئ.