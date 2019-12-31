شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تجهيز "كهربا" فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادى الأهلى، من جهازه المعاون تجهيز محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الجديد، من الناحية الفنية، استعدادًا لمنحه فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز.

واستبعد فايلر كهربا من قائمة مواجهة مصر المقاصة التى ستقام فى السابعة والنصف غدًا الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري، لعدم قيده في قائمة الفريق، وعدم الجاهزية الفنية.

ويحق للأهلي قيد كهربا فى قائمته المحلية فور فتح باب القيد في تمام الساعة الثانية عشر صباح غدًا الأربعاء، وفقًا لما أكده اتحاد الكرة فى السابق، وبعدها يكون من حق اللاعب المشاركة في مباريات المارد الأحمر المحلية.

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كان فايلر قد ضم 19 لاعبًا لقائمة مباراة المقاصة، وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

وتضم قائمة المُستبعدين، كلاً من شريف إكرامي وجونيور أجاي وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسي لقائمة المصابين في الفريق والتي تضم أيضًا رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف للإيقاف.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة المقاصة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.