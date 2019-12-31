شكرا لقرائتكم ليوناردو خيل يشارك في تدريبات اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الأرجنتيني ليوناردو خيل، يوم الثلاثاء، في تدريبات اتحاد جدة لأول مرة، بعدما تعاقد معه النادي، يوم الاثنين، قادما من فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وقال الاتحاد في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": شهدت التدريبات مشاركة ليوناردو خيل لأول مرة، وسط استقبال من قبل الجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين.

واختتم فريق الاتحاد تحضيراته استعدادا لمواجهة الفتح، يوم الأربعاء، في دور الـ 16 من كأس الملك.

وركز المدرب الهولندي تين كات على النواحي الفنية خلال الحصة التدريبية، ودخل اللاعبون في معسكر إعدادي استعدادا للقاء بعد نهاية المران.